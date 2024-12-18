Real Madrid - Pachuca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Real Madrid, FIFA Kıtalararası Kupa Finali'nde Meksika ekibi Pachuca ile karşı karşıya geliyor.

Katar'da bulunan Lusail Stadyumu'nda oynanacak maç futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Futbolseverler Real Madrid ile Pachuca arasında oynanacak final maçı hakkında aramalarına hız verdi.

Müsabakanın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor.

Peki, Real Madrid - Pachuca maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Real Madrid - Pachuca maçının bilgileri...

Real Madrid - Pachuca maçı ne zaman?

Real Madrid - Pachuca maçı 18 Aralık 2024 Çarşamba (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabaka S Sport Plus kanalından naklen yayınlanacak.