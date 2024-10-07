Recai Kutan kimdir? Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan neden öldü? Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı olan Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından birçok kişi Recai Kutan'ın hayatı ve ölüm nedeni hakkındaki bilgileri merak ediyor. Peki, Recai Kutan kimdir? Recai Kutan neden öldü?

Haber Merkezi

Geçtiğimiz saatlerde siyaset dünyası Recai Kutan’ın vefat haberiyle sarsıldı. 94 yaşında olan Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Kutan’ın vefat haberi Saadet Partisi tarafından resmi açıklama ile duyuruldu.

SP'den yapılan açıklamada acı "Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz, ESAM Genel Başkanı Muhterem Büyüğümüz Recai Kutan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun" ifadeleriyle paylaşıldı.

Vefat haberinin ardından arama motorlarından Recai Kutan hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki Recai Kutan kimdir? Recai Kutan neden öldü?

RECAİ KUTAN NEDEN ÖLDÜ?

Recai Kutan 7 Ekim 2024 tarihinde 94 yaşında hayatını kaybetti. Kutan'ın bir süredir rahatsız olduğu ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

RECAİ KUTAN KİMDİR?

Recai Kutan veya tam adıyla Mehmet Recai Kutan, 5 Nisan 1930'da Malatya'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya’da tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi mezunudur.

Recai Kutan, 1974-1980 yılları arasında Milli Selamet Partisi (MSP) Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle siyasi çalışmaların içerisine resmen girmiş, 16., 20. ve 21. dönem Malatya milletvekili olarak TBMM’de yerini almıştır.

Recai Kutan, 1977 seçimlerinde MSP’den Malatya Milletvekili olmasından sonra kurulan II. MC Koalisyon Hükümeti’nde İmar ve İskân Bakanı olmuştur. 12 Eylül 1980 askeri ihtilalinden sonra diğer MSP yöneticileriyle beraber 10,5 ay hapis yatmıştır. Askeri mahkeme tarafından 2 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak daha sonra kararın bozulmasıyla beraat etmiştir.

Refah Partisi’nin kapatılmasından sonra kurulan Fazilet Partisi’nin Genel Başkanlığını ve Fazilet Partisi’nin kapatılmasından sonra kurulan Saadet Partisi’nin Kurucu Genel Başkanı olarak uzun yıllar Genel Başkanlığını yapmıştır.

Kutan, iyi derecede İngilizce, Arapça, Fransızca bilmektedir. 1954 yılında Mebrure Hanım ile evlenmiş ve bu evlilikten İsmail, Abdülaziz Murat ve Ahmet isimli üç çocuğu olmuştur.