Reddedilmeyen dua: Dileklerin kabul olması için okunacak İsmi Azam duası...

Müslümanlar, sıkıntı anlarında ya da bir isteği yerine gelsin diye dua ederken, dualarının kabul edilmesini arzu ederler.

İslam alimlerinin aktardığına göre bazı özel dualar vardır ki, bunlar "reddedilmeyen dualar" arasında sayılır.

Bu dualardan biri de İsm-i Azam Duasıdır.

Samimiyet, ihlas ve tam bir teslimiyetle okunduğunda, Allah’ın izniyle kapılar açılır, hayırlı dilekler kabul olur.

İşte, İsm-i Azam Duası okunuşu ve anlamı haberimizde...

İSM-İ AZAM DUASI OKUNUŞU

Eûzü billâhi mineş-şeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm.

Allâhümme innî es’elüke bi-enne lekel-hamdu, lâ ilâhe illâ ente’l-Mennân, yâ Hannân, yâ Mennân, yâ Bedî’as-semâvâti vel-ard, yâ ze’l-celâli vel-ikrâm, yâ Hayyu, yâ Kayyûm.

Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî kuntu mine’z-zâlimîn.

Allâhümme innî es’elüke bi-enni eşhedu enneke ente’llâh, lâ ilâhe illâ ente’l-Ehadü’s-Samed, ellezî lem yelid ve lem yûled, ve lem yekün lehû kufuven ehad.

Elif Lâm Mîm. Allâhü lâ ilâhe illâ Hüve’l-Hayyu’l-Kayyûm.

Ve ilâhüküm ilâhun vâhid, lâ ilâhe illâ Hüve’r-Rahmânü’r-Rahîm.

Yâ ze’l-celâli vel-ikrâm, yâ Erhamer-râhimîn.

Allâhümme innî es’elüke bi-enneke ente’llâh, lâ ilâhe illâ ente’l-Vâhidü’l-Ehadü’l-Ferdü’s-Samed, ellezî lem yelid ve lem yûled, ve lem yekün lehû kufuven ehad.

Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehû’l-mulku ve lehû’l-hamd, ve hüve alâ kulli şey’in kadîr.

Lâ ilâhe illallâh, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azîm.

Es’elüke bismikel-e’azze’l-ecelli’l-ekrem. Rabbi, Rabbi, Rabbi, yâ Rabbi, yâ Rabbi, yâ Rabbi.

Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehû’l-mulku ve lehû’l-hamd, ve hüve alâ kulli şey’in kadîr.

Elhamdü lillâhi ve sübhânallâhi ve’l-hamdü lillâhi, ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azîm.

ANLAMI

“Allah’ım! Ben, bütün övgülerin yalnızca Sana ait olduğunu bilerek Senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Sen ihsanı bol olansın, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Ey Celal ve İkram Sahibi, ey diri olan, ey her şeyi ayakta tutan!

Senden başka ilah yoktur. Sen noksan sıfatlardan münezzehsin. Ben gerçekten zalimlerden oldum.

Allah’ım! Ben şehadet ederim ki Sen Allah’sın. Senden başka ilah yoktur. Sen bir ve teksesin. Doğmamış ve doğurmamışsın. Sana denk hiçbir varlık yoktur.

Allah’tan başka ilah yoktur. O, tekdir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’nadır. O her şeye gücü yetendir.

Allah’tan başka ilah yoktur. Kuvvet ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah’ın yardımıyladır.

Allah’ım! Senin en yüce, en şerefli ve en kerim isminle Senden istiyorum. Rabbim, Rabbim, Rabbim!

Hamd Allah’a mahsustur, Allah yücedir, Allah büyüktür. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azîm olan Allah’tandır.”