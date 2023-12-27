Haberler



Bilgi



Refah payı nedir, ne kadar 2024? Kimler refah payı alacak?

Refah payı nedir, ne kadar 2024? Kimler refah payı alacak? Asgari ücrette "refah payı" detayı, milyonları merak ettirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 2024 asgari ücretine eklenecek olan refah payının miktarı ve kimlerin faydalanacağı belli oldu. İşte 2024 refah payı ile ilgili detaylar..