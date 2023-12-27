Refah payı nedir, ne kadar 2024? Kimler refah payı alacak?

2024 yılında geçerli olacak asgari ücret için çalışmalarda sona gelindi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son noktayı koyması bekleniyor.
Asgari ücret ne kadar olacak merak edilirken, Ankara kulislerinde rakamlar konuşuluyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, zam pazarlığında nihai karara varamadı.
Erdoğan'ın yüzde 40'ta uzlaşıldığı öğrenilen yeni asgari ücret için 1000 TL refah payı talimatı verdiği öğrenildi.
Çalışanın alım gücünü ve refahını korumak amacıyla var olan zammın üzerine ek olarak gerçekleştirilen refah payı artışı dönem dönem uygulanıyor.
Peki, refah payı nedir, ne demek? Çalışanların refah payı ne kadar, kaç TL olacak, refah payı kimlere verilecek 2024? İşte yanıtı...
Refah payı nedir
Refah Payı, Türkiye'de SGK kapsamında çalışan sigortalıların prim ödemelerine dayalı bir geliri ifade eder. Sigortalılara, belirli dönemlerde belirlenen bir tutarda ödeme yapılır.
Refah payının amacı, sosyal güvenlik sistemi içindeki finansman dengesini korumak, prim ödeyenleri teşvik etmek ve sosyal güvenlik sisteminden yararlanan kişilere ek bir gelir sağlamaktır.
Refah payı ücreti 2024
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında asgari ücrete 1000 TL refah payı eklenmesini talimat vermiştir.
Aynı zamanda memur ve emeklilere de belirlenen yüzdelik oranda refah payı ödemesi yapılmaktadır.