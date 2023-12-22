Rekabet Kurulu’ndan 51 milyonluk ceza! Bakın kime kesilmiş... Rekabet kurulu o firmaya 51 milyonluk ceza kesti. Bakın cezanın sahibi olan firma hangisiymiş ve cezanın nedeni neymiş…

ensonhaber.com

Herkesin bildiği ve dondurucu seçimlerin genellikle o markadan yana kullandığı firmaya Rekabet Kurulu tarafından beklenmedik bir hamla geldi. Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye Rekabet Kurulu tamı tamına 51,4 milyon lira ceza kesti.

Rekabet Kurumu'nun verilen cezaya ilişkin olarak resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurulun, Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sağlayıcısı olduğu ürünlerin yeniden satıcılarının fiyatına müdahale etmek ve söz konusu bayilerin internet satışlarını sınırlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Kurul, firmanın yeniden satıcıların fiyatlarına müdahale ettiği gerekçesiyle 51 milyon 373 bin 2 lira idari para cezası uyguladı.

Ancak şirketin yeniden satıcıların internet üzerinden satışlarını engellediğine dair herhangi bir eylemin tespit edilmemesi nedeniyle bu konuda idari para cezası uygulamaya gerek duymadı.