Renault gemileri yaktı! 400 bin lirası olana sıfır kilometre araba… Büyük otomobil markaları harekete geçti. Renault’nun yeni kampanyası devrim yaratacak nitelikte. Resmen 400 bin TL’si olan sıfır araba için bayiye koşacak.

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Otomobil fiyatlarının artmasıyla birlikte, sıfır kilometre araç sahibi olmanın zorluğu herkesin malumu.

Ancak, ekonomik araç arayışında olanların yüzünü Renault güldürüyor!

Marka, bütçe sıkıntısı yaşayan müşterilere özel fırsatlar sunarak, hafif ticari araç segmentinde cazip tekliflerle karşımıza çıkıyor.

Renault'un ekonomik ve pratik hafif ticari araçları, aynı zamanda yakıt tasarrufu gibi avantajlarıyla da dikkat çekiyor.

Renault'un bütçe dostu hafif ticari araçlarıyla ekonomik bir sürüş deneyimine adım atmak isteyenler için harika bir fırsat!

401.900 TL peşinatla araç sahibi olun

Renault'un en uygun teklifi, bütçesi kısıtlı olan müşteriler için oldukça ilgi çekici. Şu anda Renault Express Van modeli için sunulan sıfır kilometre araç fırsatı, 751.900 TL fiyatla dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu teklifte, müşteriler sadece 401.900 TL peşinat ödüyorlar. Geri kalan tutar ise taşıt kredisi ile ödeniyor ve taksitler 3 yıl boyunca ödeniyor.

Bu sayede araç sahibi olmak isteyenler, ödemelerini daha uygun ve uzun vadeli bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar.