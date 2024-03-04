Renault indirdikçe indirdi! Clio fiyatlarına Mart ayarı çekti: İşte dibi gören fiyatlar… Türkiye'nin otomobil tercihlerindeki öncüsü Renault, mart ayında heyecan verici bir kampanyayla karşımıza çıkıyor. Clio modeli için hazırlanan özel fiyat güncellemesiyle, hayallerinizdeki otomobile bir adım daha yaklaşmanız mümkün!

ensonhaber.com

Renault Türkiye, Mart ayında heyecan verici bir kampanya hazırlığına başladı. Ancak öncesinde, beklenen haber geldi!

Yepyeni Renault Clio modelinde fiyatlar netleşti ve otomobil tutkunlarını mutlu edecek bir adım atıldı.

En çok tercih edilen marka, 2024 Renault Clio'nun fiyatını 900.000 TL'ye çekildi.

Renault'un sunduğu bu fiyatlarla, otomobil sahibi olma hayali kuranların yüzü gülmeye başlıyor. Şimdi, daha fazla insan kaliteli ve güvenilir bir otomobilin keyfini sürebilecek.

İşte Mart ayına özel Renaeult Clio kampanyasının detayları...

Renault'dan Mart ayına özel fırsat!

Renault, Clio modeli için Mart ayına özel 200.000 TL kredi desteği sunuyor. Üstelik 12 ay vade ve %1,99 faiz oranı ile aylık ödemesi 19.600 TL.

Mart 2024 Clio fiyatları

equilibre 1.0 SCe 65 hp 906.000 ₺

equilibre 1.0 TCe 90 hp 937.000 ₺

equilibre 1.0 TCe ECO 100 hp 985.000 ₺

equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp 1.033.900 ₺

evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp 1.060.000 ₺

techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp 1.183.000 ₺

techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp 1.444.000 ₺