Resimdeki eksikliği bulmak için 5 saniyeniz var! Bakalım kaç saniyede farkedebileceksiniz... Dikkat gerektiren yeni bir görsel test ile sizlerleyiz. Bakalım bu resimdeki eksiklikleri bulabilecek kadar dikkatli misiniz? İşte sosyal medyayı sallayan o görsel...

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Zihnimiz ve gözlerimiz bazen bize oyunlar oynayabilir. Bu durumda, birçok detayı gözden kaçırabiliriz.

Örneğin dikkat gerektiren bazı problemleri çözerken bazı detayları atlayabiliriz.

Matematik problemleri, zihin açısından bulmaca çözmek kadar faydalıdır. Bir sorunu çözdükten sonra hissettiğiniz tatmin duygusu ise paha biçilmezdir.

Dikkat konusunda üstün yetenekli olanlar için hazırladığımız yeni bir görsel bulmaca ile sizlerleyiz.

Aşağıdaki görselde de göreceğiniz gibi 1'den 53'e kadar rakamlar var fakat içlerinden birkaçı eksik.

Eksik olanları bulmak için sadece 5 saniyeniz var.

Yukarıdaki görselde yer alan eksikliği birçok kişi gözden kaçırıyor. Bakalım siz eksik olanları kaç saniyede farkedebileceksiniz.

Sadece beş saniye içerisinde eksik olan sayıları söyleyebilecek misiniz?

Süreniz başladı...

5...

4...

3...

2...

1...

Süreniz doldu.

Eksik olan sayıları bulabildiniz mi? Eğer 5 saniye içerisinde bulamadıysanız üzülmeyin. Testin cevabını aşağıda veriyoruz.

İşte testin cevabı...

Görselde eksik olan sayılar 11 ve 32'dir. Sadece dikkatli bakan kişiler ilk bakışta bu eksikliği farkedebildi...