Resimdeki farklı harfi 5 saniyede bulanlar süper zeka sayılıyor! Süreniz başladı...

Hüseyin Topuz

Farklı harfi bulmaya dayalı zeka testleri insanların dikkatini ölçmeye yarıyor. Son dönemde sıkça karşımıza çıkan bu dikkat testleri kullanıcıların büyük ilgisini çekiyor.

İnternette paylaşılan bir fotoğrafta kullanıcılardan farklı olan harfi en kısa sürede bulmaları istendi.

Teste katılanların 'F' harfi ile dolu olan resimde farklı harfi en kısa sürede bulmaları gerekiyor.

Resimde 'F' harfi dışında bir farklı harf daha bulunuyor. Peki, siz resime bakınca farklı olan harfi kaç saniyede bulabileceksiniz?

Hadi test etmeye başlayın...

İşte o görsel...

Resimde yüzlerce 'F' harfi bulunuyor. Fakat hepsinin arasında bir tane var ve o diğerlerinden farklı.

Bu tür görsel testler zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor.

Uzmanlar, bu tip optik illüzyonların bilişsel yetenekleri geliştirdiğini ifade ediyor.

İşte resimdeki farklı harfin bulunduğu yer...