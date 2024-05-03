Resimdeki farklı kediyi ilk bakışta farkedenlerin IQ'su 130 ve üzeri sayılıyor İnternette paylaşılan dikkat testleri büyük ilgi görüyor. Peki, siz bu resimde farklı olan kediyi kaç saniye içerisinde bulabileceksiniz? Hadi algılarınızı ve dikkatinizi test etmeye başlayın...

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İnternette sık sık paylaşılan dikkat testleri kullanıcıların ilgisini çekiyor. Bu tür dikkat testleri büyük ilgi görüyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir resimde kullanıcılara farklı olan kediyi kaç saniyede bulabilecekleri soruldu.

Bu teste katılanlardan kedi ile dolu olan resimde farklı olan kediyi en kısa sürede bulmaları istendi.

Resimdeki kediler arasında bir tanesi diğerlerinden farklı. Peki, siz resime bakınca farklı olan kediyi bulabilecek misiniz?

Hadi hemen kendinizi test etmeye başlayın.

İşte o görsel...

Görselde çok sayıda kedi bulunuyor. Ancak içlerinden bir tanesi diğerlerinden farklı.

Uzmanlar, bu tip optik illüzyonların bilişsel yetenekleri geliştirdiğini ifade ediyor.

Resimde 15 adet kedi yer alıyor. Peki siz farklı olan kediyi bulabildiniz mi?

Farklı olan kediyi bulamayanlar için testin sonucunu paylaşıyoruz.

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Hala göremediniz mi? Üzülmeyin işte resimde farklı olan kedinin bulunduğu yer...

İşte resimdeki farklı olan kedinin yeri..