Resimdeki gizli nesneleri 30 saniyede bulabilir misiniz? İnsanların sadece %3'ü başarabiliyor Dikkat gerektiren bir görsel test ile daha sizlerleyiz. Bu resimde bulmanız gereken 10 gizli nesne bulunuyor. Bakalım tüm nesneleri bulabilecek kadar dikkatli misiniz?

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Sosyal medyada birbirinden zorlu ve farklı görsel zeka testleri, optik illüzyon bulmacaları ve resimli bulmacalar dolaşıyor.

İnternette sıklıkla karşımıza çıkan bu testler hem zihin geliştirici hem de düşündürücü olmasından dolayı pek çok insanın dikkatini çekiyor.

Sizler için seçtiğimiz yeni görselde evindeki koltukta örgü ören kadının çevresine gizlenmiş 10 nesneyi bulmanızı istiyoruz.

IQ seviyesi yüksek kişilerin bile zorlanacağı türden bir bulmacayı sizler için seçtik.

Evinde örgü ören yaşlı kadın ve kedilerinin yer aldığı görselde 10 gizli nesnemiz bulunuyor.

Fakat gizlenen nesneleri bulmak hiçte kolay olmayacak. Gizli nesneler çok iyi saklanmış gibi gözüküyor. Dikkatli olan kişilerin bile zorlandığı bu bulmacayı çözmek için çok dikkatli bakmak gerekiyor.

Sizler için seçtiğimiz bu resimde gizli olan 10 nesneyi en kısa sürede bulmalısınız.

Evinde oturan yaşlı kadın ve kedilerinin yer aldığı görselde her yer renkli şekilde bulunuyor.

Aşırı dikkatli olan kişilerin bile çok zorlandığı bu fark bulmacasını çözmek için dikkat gerekiyor.

Hala bulamadınız mı?

Gizlenen nesnelerin tamamını bulamayanlar için görselde gizlenen nesnelerin yerlerini aşağıya bırakıyoruz.

İşte görselde gizli 10 nesne;