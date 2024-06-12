Resimdeki mantık hatasını 100 kişiden sadece 2'si ilk bakışta buluyor! Sıra sizde... Resimdeki mantık hatasını bulabilenler yüksek IQ'lu sayılıyor. Bakalım siz resimdeki mantık hatasını kaç saniyede bulabileceksiniz..

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Zeka testleri, kişilerin görsel algıları, dikkatleri ve problem çözme becerilerini ölçmeyi hedefleyen testlerdir.

Bu testler, kişilerin problem çözme yeteneklerini, hızını ve yaratıcılığını değerlendirme konusunda yardımcı olmaktadır.

Bu tür testler genellikle verilen resim içerisinde bulunan mantık hatalarının ve uyuşmazlıkların bulunmasını gerektirmektedir.

Mantık hatalarını tespit etmek, test eden kişinin görsel algı ve analiz yeteneklerini kullanmasını sağlar.

Aşağıdaki resimde bir mantık hatası bulunuyor. Bakalım siz resimdeki mantık hatasını kaç saniyede bulabileceksiniz...

İşte o resim;

Resimde futbol maçı yapan çocuklar ve bir hakem yer alıyor. Bu resimde bir mantık hatası bulunuyor.

Peki siz bu resime baktığınızda mantık hatasını bulabildiniz mi?

Görselde bulunan mantık hatasını bazı kişiler ilk bakışta farkederken bazıları ise uzun süre bakmasına rağmen farkedemiyor.

Görselde bulunan mantık hatasını bulamayanlar için testin cevabını paylaşıyoruz.

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İşte resimdeki mantık hatası;

Resimdeki mantık hatası hakemin elinde kaldırdığı kartın rengidir. Futbolda mavi kart yoktur.