Resme 30 saniye odaklanın ve neler olacağını görün

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Gözleri ve beyni manipüle eden optik illüzyonlar, algı sınırlarımızı zorluyor.
İnternet dünyasında karşımıza çıkan optik illüzyonları zeka seviyesi yüksek olan kişiler tarafından kolayca çözülebiliyor.
Sıradaki görsel oldukça ise ilginç.
Şimdi fotoğrafa çok dikkatli bakınız...
Fotoğrafta bir kadın suratı var ve gözünüzü kırpmadan buraya baktığınızda bakın ortaya ne çıkıyor.
Geri sayım başladı
30 saniye boyunca kadının burnundaki üç noktaya gözünüzü kırpmadan odaklanırsanız ve sonra boş duvara bakarsanız kadının gerçek yüzünü göreceksiniz.