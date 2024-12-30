Resmen açıklandı: O şehirde 30 bin TL’ye arsa satılıyor… Yetişen kapıyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki Hazine’ye ait taşınmazları satışa sunuyor.

Tarla, arazi, arsa, bağ ve bahçe gibi çeşitli taşınmazların satışı, özellikle dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat yaratıyor.

Uygun fiyatlarla sunulan arsalar, birçok kişi için cazip bir yatırım aracı haline geliyor. Bu satışlardan sonuncusu, sadece 30.000 TL’ye sunulan arsa fırsatı ile dikkat çekti.

ERZURUM'DA KELEPİR FİYATA ARSA SATIŞI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Erzurum İspir’deki bir arsayı satışa sunuyor. 30.000 TL bedelle ihaleye çıkacak olan arsa, yatırımcılar için büyük bir fırsat sunuyor.

İhalenin tarihi 13 Ocak 2025 olarak belirlendi, saati ise 10.20 olarak açıklandı.

ARSA SATIŞININ DETAYLARI

Tahmin Edilen İhale Bedeli: ₺30.100,00

Teminat Bedeli: ₺6.020,00

Uygun Yüzölçümü: 100,17 m²

İhale Tarihi: 13/01/2025

İhale Saati: 10:20

İhale Yeri: Erzurum / İspir

İletişim Adresi: https://erzurum.csb.gov.tr/

Telefon / Dahili: (442) 235 52 02