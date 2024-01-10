Resmen Fenerbahçe'de! Leonardo Bonucci kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte kariyeri.. Fenerbahçe, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile anlaşma sağladı. Transferin açıklanmasının ardından Leonardo Bonucci'nin kariyeri merak uyandırdı. İşte Bonucci'nin merak edilenleri...

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Fenerbahçe uzun süredir gündeminde olan İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'yi renklerine bağladı.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada İtalyan futbolcunun sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a geleceği açıklandı.

Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır. İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Bu açıklamanın ardından Leonardo Bonucci hakkında aramalar hız kazandı. Peki, kimdir Leonardo Bonucci? İşte merak edilen kariyeri..

Leonardo Bonucci kimdir?

Leonardo Bonucci 1 Mayıs 1987 yılında İtalya'da dünyaya geldi. Stoper mevkiinde oynayan İtalyan milli futbolcu profesyonel kariyerine 2005 yılında Inter'de başladı.

Inter'de forma şansı bulamayan Bonucci, sonraki sezonları Treviso ve Pisa'da kiralık olarak geçirdi.

Bonucci 2009 yılında Bari'ye transfer oldu. 2009/2010 sezonunda 39 maçta forma giyen Bonucci sergilediği performans ile ertesi sezon Juventus'a transfer oldu.

Dünyanın en iyi savunmacılarından biri olarak kabul edilen Bonucci 2010-2017 yılları arasında Juventus ile üst üste altı Serie A şampiyonluğu kazandı.

2017 yılında Milan'a transfer olan Bonucci bir sezon sonra Juventus'a geri dönerek üst üste iki lig şampiyonluğu daha kazandı.

Bu sezonun başında Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'e transfer olan Bonucci sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe forması giyecek.

Kariyerinde birçok kupa kazanan Leonardo Bonucci, 9 Serie A, 4 İtalya Kupası, 5 İtalya Süper Kupası ve bir kere de İtalya Milli Takımı ile Euro 2020 şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli savunmacı 2016 yılında da İtalya'da yılın oyuncusu seçildi.