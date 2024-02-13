Resmen yüzde 99'a dayandı! Tüm şehirleri kaplayacak… Pazar’a kadar Türkiye böyle olacak Meteoroloji kaynaklarından yeni uyarı geldi. Bu tarihlerde kimse dışarı çıkmak istemeyecek. 7 gün boyunca devam edecek, tüm şehirleri esir alacak...

ensonhaber.com

Geçtiğimiz hafta Türkiye'de yaşanan sıcak hava dalgası, hepimizi terlettiği kadar bir yandan da serin sular aratmadı değil, değil mi?

Ama işte, pazartesi gününe geldiğimizde, tam da beklediğimiz gibi, bambaşka bir manzara ile karşı karşıya kaldık.

Libya üzerinden gelen yağışlar, beklenmedik bir şekilde tüm şehirleri etkisi altına almaya başladı.

Gökyüzü birdenbire bulutlarla kaplanırken, hava serinlemeye başladı.

Meteoroloji kaynakları ise yeni bir uyarıda bulundu. Tüm şehirleri etkisi altına alacak olan bu durumun Pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Gri gökyüzü geliyor

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, Türkiye'de bulutluluk oranıyla ilgili sosyal medyadan uyarıda bulundu. Yüzde 99 bulutluluk oranı tahmini veren Hava Forum, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gri gökyüzü seven İstanbullulara müjdeli haber! Önümüzdeki 7 günün bulut ve güneş oranı şöyle... Bulut %99, Güneş %1"

"Pazartesi günü Türkiye'de %99 bulutluluk oranı tahmin ediliyor. Gri gökyüzü sevenlere duyurulur..."