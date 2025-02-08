Resmi Gazete’de yayımlandı! Bakanlık satışa çıkardı, otomobil fiyatına gemi satılıyor

Haber Merkezi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı, Çin’de inşa edilen Fatma Eylül isimli kuru yük gemisini satışa çıkardı. Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanı, denizcilik sektöründe büyük yankı uyandırdı.

İstanbul Beylikdüzü’nde, Ambarlı Liman Kompleksi içerisinde yer alan Marport Konteyner Terminali'nde demirli olan gemi için belirlenen tahmini bedel şaşırttı.

İhaleye katılmak isteyenler için geçici teminat miktarı ise 420 bin 750 TL olarak belirlendi. Denizcilik sektöründeki yatırımcılar ve armatörler, ilanın ardından geminin teknik özelliklerini ve piyasa değerini incelemeye başladı.

DEĞERİ ŞAŞIRTTI

Ambarlı Liman Kompleksi içerisinde yer alan Marport Konteyner Terminali'nde demirli olan kuru yük gemisi için belirlenen tahmini satış bedeli 14 milyon 25 bin TL olarak açıklandı.

Söz konusu ihalenin ise 25 Şubat 2025 tarihinde saat 13.00'te yapılacağı belirtildi. 2003 yılında Çin’de üretilen kuru yük gemisinin, 79.99 metre boyunca, 13.60 metre eninde, 7 metre derinlikte olduğu ve net tonajı 1117, gross tonajı ise 1997 seviyesinde olduğu belirtildi. Ana makinesi Zhengjiang Marine Diesel Works 1080 KW özelliğine sahip.