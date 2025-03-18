Resmi Gazete’de yayımlandı: Yatay geçiş hakları tamamen kaldırıldı!

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Milli Savunma Bakanlığı, askeri öğrenciler, subaylar ve astsubaylarla ilgili önemli değişiklikler içeren yeni yönetmelik düzenlemesini duyurdu.

Fakülte ve Yüksekokullar Askeri Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelik’te yapılan değişiklikler, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre, 2021 yılında 31432 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin bazı maddelerinde değişikliğe gidildi.

Yönetmeliğin 15. maddesinin ikinci fıkrası ve 20. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi yeniden düzenlenirken, 30. maddenin birinci fıkrasının (c) bendi tamamen yürürlükten kaldırıldı.

YATAY GEÇİŞ YAPILAMAYACAK!

Yapılan değişiklikle birlikte subay ve astsubayların yatay geçiş yapama hakları kaldırıldı. Düzenlemenin ardından yeni kural, “Fakülte veya yüksekokullarda öğrenim gören askeri öğrenciler, öğrenim gördükleri bölümleri/programları veya okumakta oldukları yükseköğretim kurumlarını değiştiremezler veya yatay geçiş yapamazlar. Askeri öğrenciler, öğrenimlerini Bakanlık nam ve hesabına tamamlar." haline getirildi.

Yönetmeliğe göre, Bakanlık nam ve hesabına fakülte veya yüksekokullarda okuyan askeri öğrencilerin teğmenliğe nasıp tarihleri ise mezuniyet tarihi olacağı belirtildi.