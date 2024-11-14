Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak? Kasım 2024 Roblox son durum...

Yağmur Dinç

Roblox, geçtiğimiz ağustos ayında platformda çocuklar için uygun olmayan içerikler tespit edildiği gerekçesiyle erişime engellenmişti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması tespiti üzerine www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etmişti.

15 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Roblox, bu karara itiraz ettiğini ve yerel yetkililerle iş birliği içinde çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.

Roblox oyuncuları, platformun açılmasını heyecanla bekliyor. Bu noktada, "Roblox açıldı mı", "Roblox son durum", "Roblox yasağı kaldırıldı mı" gibi sorular gündeme geliyor.

Peki, Kasım 2024 Roblox açılacak mı, ne zaman? İşte son durum ve açıklamalar...

ROBLOX AÇILACAK MI 2024

Roblox’un ne zaman açılacağına dair herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Platformun Türkiye’de yeniden erişime açılacağına dair bir tarih henüz belirlenmedi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Roblox yaptığı açıklamada Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin erişim engeli kararına itiraz edildiğini ve yerel yetkililerle iş birliği yaptıklarını açıkladı.

Roblox'un açıklaması şu şekilde:

"2 Eylül 2024 günü Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin son kararına karşı bir temyiz dilekçesi verdik. Mahkeme sürecine saygı duyuyoruz ve devam eden yasal süreçler nedeniyle davanın detayları hakkında yorum yapamıyoruz.



Roblox, Türkiye’deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı göstermektedir, kullanıcılarımızın platforma erişimini yeniden sağlamak ve Roblox kullanıcılarının güvenliğini ön planda tutmak amacıyla yerel yetkililerle iş birliği yapmaktadır.



İşbirliği ve etkileşim yoluyla, Roblox’un öğrenme, yaratma ve anlamlı bağlantılar kurma platformu olarak Türk toplumunda canlı ve olumlu bir rol oynayacağına inanıyoruz. Vizyonumuz, insanların güvenli, medeni ve iyimser bir dünyada bir araya gelme şeklini yeniden tasarlamaktır.



Güvenliğe derin bir bağlılığımız var ve Topluluk Standartlarımızı uygulamak, kötü niyetli veya zararlı faaliyetleri tespit etmek ve önlemek için tasarlanmış kapsamlı bir proaktif ve önleyici güvenlik önlemlerine sahibiz.



Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerindeki yetkililerle işbirliği yaparak, her pazarın farklı ihtiyaçlarını ele almaya ve güvenlik ve nezaket konusundaki küresel taahhüdümüzü yerine getirmeye kararlıyız."

adana