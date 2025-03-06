Roma - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel 11'ler

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta!

Play-off turunda güçlü rakibi Porto'yu saf dışı bırakan Roma, son 16 turunda İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile kozlarını paylaşacak.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Stadio Olimpico'da oynanacak kritik mücadelede iki ekip de çeyrek final biletini almak için mücadele edecek.

Karşılaşmayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

Maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini ve muhtemel 11'leri merak ediyor.

Peki, Roma – Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

ROMA - ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Roma- Athletic Bilbao maçı 6 Mart Perşembe günü (bugün) saat 23.00'te başlayacak. Dev mücadele tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Roma: Svilar, Zeki, Mancini, N'Dicka, El Shaarawy, Kone, Christante, Angelino, Dybala, Pellegrini, Shomurodov

Athletic Bilbao: Agirrezabala, De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri, Jauregizar, Prados, İ. Williams, Berenguer, N. Williams, Guruzeta