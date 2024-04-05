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Rota değişti! Türkiye’ye uzun süre uğramayacak; Artık böyle olacak

Rota değişti! Türkiye’ye uzun süre uğramayacak; Artık böyle olacak Meteoroloji kaynakları Türkiye için müjdeli haberi verdi. Uzun süre devam eden aşırı sıcaklar, yerini ılık havaya bırakıyor. Uzun süre tüm Türkiye böyle olacak.