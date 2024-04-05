Rota değişti! Türkiye’ye uzun süre uğramayacak; Artık böyle olacak

Türkiye, Nisan ayına adeta bir fırın sıcaklarıyla girmişti.
Afrika üzerinden gelen hem sıcak hava dalgası hem de toz kütlesi, insanları bunalıma sokmuştu.
Ancak, şimdi müjdeli haberler var!
Meteoroloji kaynakları, ülkemiz için beklenen değişiklikleri duyurdu ve herkesi sevince boğdu.
Uzun süredir devam eden aşırı sıcaklar, artık geride kalıyor. Yerini ise iç ferahlığı ve ılık bir havaya bırakıyor.
Afrika sıcakları rota değiştirdi
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla Afrika sıcaklarının Avrupa'ya yöneldiğini duyurdu.
Uzun bir süre Türkiye'ye uğramayacağını belirten Hava Forum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Son Dakika | Afrika, Avrupa'ya gitme kararı aldı. Avrupa'da anormal sıcaklıklar ölçülecek.
10 gün belki de 13 gün ülkemizde Afrika sıcak hava dalgası beklemiyoruz."