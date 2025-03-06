RTÜK acımadı! Survivor yayıncısı TV8’e 17.8 milyon ceza kesildi

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), radarına bu kez TV8 ekranlarında yayınlanan ve seyirciyi ekran başına kilitleyen yarışma programı takıldı.

Issız bir adada yarışmacıların kıyasıya mücadeleler sergilediği Survivor’a ağır bir yaptırım uyguladı. Heyecanın dorukta olduğu programda yaşanan şiddet içerikli tartışmalar ve görüntüler nedeniyle tam 17 milyon 852 bin 40 TL ceza kesildi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kanal, RTÜK’ün verdiği bu dev ceza ile gündeme oturdu. Kararın ardından gözler Survivor’un yayın politikası ve gelecek bölümlerine çevrildi.

ŞİDDETE ÖZENDİRİCİ YAYIN!

RTÜK tarafından verilen cezaya dair verilen kararda ‘gerçek hayattan daha fazla şiddet olduğu’ belirtildi.

Karara ilişkin olarak yapılan açıklamada, “İzleyici, kavga, cinayet, intihar, gasp, darp, cinsel taciz, işkence gibi çeşitli şiddet olaylarına medya içeriklerinde tanık olmaktadır. Günlük hayatta özellikle şiddet olaylarında ve şiddet içerikli davranışlardaki artışta medyanın önemli bir etkisi olduğuna dair tartışmalar gündemden düşmemektedir.” ifadeleri kullanıldı.

RTÜK yasasında yer alan ‘şiddeti özendirici yayın yapılamaz’ ilkesinin ihlali nedeniyle; Survivior programının yayınlandığı TV8’e, kanalın 2024 yılı Aralık ayındaki toplam geliri olan 595 milyon 67 bin 983 TL’nin yüzde 3’ü kadar ceza verildi.