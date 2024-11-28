RTÜK’ten çarpıcı karar! 4 dizi birden yayın durduracak…

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan geçtiğimiz günlerde dizilerdeki şiddet yayınlarına tepki göstermişti. Bu tepkinin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) harekete geçti.

RTÜK, 27 Kasım Çarşamba günü düzenlenen toplantısının ardından yayın durdurma cezalarını duyurdu. Alınan kararla birlikte Kanal D, Show TV, Star TV ve NOW TV’de yayınlanan o dizilere program durdurma cezası verildi.

Yayınlanan her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen o diziler milli ve manevi değerlere aykırılık, şiddet içeren sahneler başta olmak üzere dizi sahnelerinde toplumdaki inançların yalnızca bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtıldığı, dini bir grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkâr söylemlerde bulunduğu şeklindeki görüntüler yayıncılık ilkelerine aykırı bulunması gerekçesiyle üst sınırdan cezai yaptırımlar uygulandı.

4 DİZİ BİRDEN YAYIN DURDURACAK!

Reytinglerde her ne kadar başarılı bir ilerleyiş gösteriyor olsalar da yayıncılık ilkelerine aykırı bulunması nedeniyle durdurma cezası alan diziler:

SAHİPSİZLER - STAR TV

YABANİ - NOW

DEHA - SHOW TV

ARKA SOKAKLAR - KANAL D