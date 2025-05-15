Rusya-Ukrayna görüşmesi nerede, saat kaçta? Putin ve Trump İstanbul'a gelecek mi?

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Rusya-Ukrayna savaşında çözüm arayışı için diplomasi masası İstanbul’da kuruluyor.

15 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak olan Rusya-Ukrayna görüşmesi öncesi diplomasi trafiği hızlandı.

Zelenskiy ve Putin yalnızca Kasım 2019’da Paris’te yüz yüze görüşmüştü.

Putin’in günlerdir İstanbul’da yapılması planlanan görüşmelere katılıp katılmayacağı merak ediliyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’ı kapsayan Ortadoğu turu öncesi Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, İstanbul’daki görüşmelere katılma olasılığını değerlendirmiş ve “Bir şeyler olabileceğini düşünürsem İstanbul’a uçabilirim” demişti.

Peki; Putin ve Trump İstanbul'a gelecek mi? Rusya-Ukrayna barış görüşmesi ne zaman, nerede ve saat kaçta? İşte bilgiler...

KİMLER KATILACAK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul’da bir Rus heyetinin Ukrayna tarafıyla görüşmelere hazır olacağını doğruladı.

TASS’ın haberine göre, 2022 yılındaki görüşmeler ile aynı şekilde Rus heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky liderlik edecek.

Putin’in şahsen katılıp katılmayacağına dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Keith Kellogg, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgalini sona erdirmeye yönelik olası barış görüşmeleri için Perşembe günü İstanbul’a gitmeye hazırlanıyor.

Ukrayna konulu görüşmeler, bugün Türkiye saatiyle 10.00 sıralarında başlayacak ve basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.

BARIŞ GÖRÜŞMESİ NEREDE, SAAT KAÇTA

Rusya devlet haber ajanslarından TASS’ın görüşmelere aşina bir kaynağa dayandırdığı habere göre;

"Görüşmelerin saat 10.00 civarında Dolmabahçe'de başlaması kuvvetle muhtemel" diyen kaynak, görüşmelerin Dolmabahçe Sarayı’ndaki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde olacağı bilgisini de verdi.