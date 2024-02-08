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Rüyada kurban kesmek ne anlama gelir? Rüyada kurbanlık görmenin tabiri

Rüyada kurban kesmek ne anlama gelir? Rüyada kurbanlık görmenin tabiri Rüyaların insanlar için bir mesaj taşıdığı inancı yüzyıllardır süregelmektedir. Bu nedenle rüya tabirleri merak edilir. Peki, rüyada kurban kesmek ne anlama gelir? Rüyada dana, koyun, kuzu, koç kesmek ne demek? İşte rüyada kurbanlık görmek ve kesmenin manası...