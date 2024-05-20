Saatlerin sağa doğru dönmesinin sebebi bakın neymiş… Günlük hayatta sıkça gördüğümüz ama nedenini belki de hiç düşünmediğimiz detaylar arasında saatlerin dönüş yönü ilk sıralarda yer alır. Peki saatler neden sola değil de sağa doğru döner? İşte, aklınızın ucundan bile geçmeyecek o sebep…

ensonhaber.com

Saatlerin dönüş yönü o kadar alışmış bir detaydır ki neden öyle olduğu çoğu zaman düşünülmeyen detaylar arasında yer alır. Soldan sağa doğru dönen saatler neden bu şekilde tasarlanmıştır?

Soldan sağa dönme imkanı da olabilecekken sağdan sola olarak tercih edilmesinde illa mantıklı bir sebep vardır diye düşünüyorsanız belki de haklı olabilirsiniz.

Saatin dönüş yönü belirlenirken öyle bir detay düşünülmüştür ki bu ihtimal çoğu kişinin aklının ucundan bile geçmez.

İşte, saatlerin soldan sağa dönme sebebi…

Saatlerin sağdan sola değil de soldan sağa dönmesinin temel nedeni dünyanın dönüş yönü ile ilgili düşünülmüş bir detaydır.

Saatlerin üretilmediği dönemlerdeki zaman hesaplamalarının da etkisi vardır. Bu hesaplama Güneşle yapılır ve gölge hareketine göre belirlenirdi. Gölgelerde tıpkı şimdi kullandığımız saatler gibi soldan sağa hareket ederlerdi.

Söz konusu olan mantık kullanılarak günümüzdeki saatlerde ortaya çıkmıştır. Saatlerin soldan sağa hareket etmeleri, Dünya’nın dönme yönü ve uygarlığın önemli bir bölümünün Kuzey yarım kürede yaşam sürmesinden kaynaklanır.