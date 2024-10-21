Sabah Aç Karnına Tere Yiyin, Vücudunuzdaki Değişimi Hissedin...

Yağmur Dinç

Tere bitkisi, "Tropaeolum majus" olarak bilinen bir türdür ve hoş, hafif acı bir tadı vardır.

Genellikle salatalarda ve yemeklerde kullanılan tere, özellikle Akdeniz mutfağında sıkça yer alır.

Tere bitkisi antioksidan özelliklere sahip olup, sindirimi destekleyici etkisi vardır.

Bir de aç karnına sabahları tüketildiğinde, faydaları kat ve kat artmaktadır.

İşte aç karnına tere yemenin mucizevi etkileri...

TERENİN FAYDALARI

Aç karnına tere yemek, alerjisi olanlar için günü kurtarabilir. Tere, alerjik rinit başta olmak üzere sinüs ve solunum yollarını rahatladır.

Tere, lif açısından zengin olduğundan, sindirim sistemini destekler ve bağırsak hareketlerini düzenleyebilir.

Sabahları tüketilen tere, karaciğeri destekleyici özelliklere sahip olduğu düşünülen bileşenler içerir, bu da detoksifikasyona yardımcı olabilir.