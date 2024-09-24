Sabah duası: Uyanınca 1 kez okuyanı koruyor... Sabah uyanınca güzel bir gün geçirmek ve kötülüklerden korunmak için okunacak dua haberimizde...

Yağmur Dinç

Yeni bir güne huzurla ve imanla başlamak isteyen her Müslüman, dua ile adım atar.

Uyanır uyanmaz ellerini semaya yükseltenler, sabah duası araştırıyor.

Sabahları okunacak en güzel dua hangisidir diye merak edenler için derledik.

Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün için; İşlerin rast gitmesi için; Hayırlı haberler için; Kötülüklerden korunmak için Peygamber Efendimizin sabah duası haberimizde...

PEYGAMBERİMİZİN SABAH DUASI

Peygamber Efendimiz (SAS) buyurmuş ki: "Her kim ki sabaha çıktığı, sabaha erdiği, sabahladığı zaman şu sözleri söylerse:

"Mâşâallah lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah eşhedü enna'llâhealâ külli şey'inkadîr"

Hayırlar kendisine ikram olunur, şerler kendisinden def olunur.