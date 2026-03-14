Nevruz Bayramı resmi tatil mi? İşte bolluk getiren Nevruz gelenekleri

Nevruz kelimesi Farsça kökenli olup “yeni gün” anlamına geliyor. Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan bu bayram, özellikle Türk, İran, Kürt ve Orta Asya kültürlerinde önemli bir yere sahip. Eski Türk topluluklarında Nevruz, doğanın uyanışı ve yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilirdi.

Göktürkler dönemine dayanan bazı rivayetlerde ise Nevruz, Ergenekon’dan çıkışın sembolü olarak anlatılır.

Bu nedenle Nevruz, yalnızca mevsimsel bir bayram değil, aynı zamanda kültürel ve tarihsel bir simge olarak da görülür.

NEVRUZ BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye'de Nevruz Bayramı, "Bahar ve Kardeşlik Bayramı" olarak kutlansa da henüz resmi tatil statüsünde yer almıyor.

Ancak bu yıl Ramazan Bayramı’na denk gelmesi sebebiyle tatil olacak. İşte Nevruz Bayramı’nda bolluk bereket getiren ritüeller:

BOLLUK VE BEREKET GETİREN NEVRUZ GELENEKLERİ

1. Ateşten Atlama (Arınma): Nevruz'un en bilindik geleneğidir. Yakılan ateşin üzerinden üç kez atlanırken "Ağırlığım, uğurluğum sende kalsın" denir. Bu ritüelin kişiyi hastalıklardan ve kötülüklerden arındırdığına inanılır.

2. Semeni Çimlendirme (Bolluk): Nevruz’dan haftalar önce küçük kaplara buğday veya arpa ekilir. Bayram günü yeşeren bu "Semeni"ler, sofranın başköşesine konur. Yeşil rengiyle tarımda bereketli bir yılın ve rızkın simgesidir.

3. Yedi Sin (Haft-Sin) Sofrası: Fars ve Orta Asya kültüründe yaygın olan bu gelenekte, sofrada "S" harfiyle başlayan 7 çeşit yiyecek (Sarımsak, Elma, Sirke vb.) bulunur. Her biri sağlığı, sabrı ve aşkı temsil eder.

4. Yumurta Tokuşturma: Rengarenk boyanan yumurtalar bolluğu simgeler. Aile üyeleri arasında yapılan yumurta tokuşturma yarışları, dayanışmayı ve yeni hayatın başlangıcını kutlar.

5. Nevruz Suyu ile Yıkanma: Sabah erkenden kalkıp akarsulardan getirilen taze suyla el yüz yıkamanın veya hayvanların üzerine su serpmenin, tüm yılı zinde ve taze geçirmeyi sağlayacağı kabul edilir.