Sabahları 1 bardak için, kanı hacamatsız temizleyin...

Yağmur Dinç

Vücuttaki kanın temizlenmesi, genellikle karaciğer, böbrekler ve lenf sistemi gibi organların işlevleriyle sağlanır. Ancak, kanın "temizlenmesi" terimi, genellikle toksinlerin ve atık maddelerin vücuttan atılmasını ifade eder.

Kanın daha sağlıklı hale gelmesi için tükettiklerimiz de önem taşır.

Bazı doğal takviyeler, kandaki iltihap ve enfeksiyonun azaltılmasında ciddi anlamda faydalıdır.

Son dönemlerde "hacamat", bu konuda popüler bir yöntem haline geldi. Ancak, hacamattan korkanlar ise tüketebilecekleri bir tarif araştırıyor.

İşte günde 1 bardağı bile etkili olan, kanı temizleyen o çay...

HURMA ÇAYI

Bir avuç hurmayı suya atın ve kaynamaya bırakın. 5-10 dakika kaynatın ve günde 1-2 bardak için.

Hurma, güçlü antioksidanlar içerir, bu da vücuttaki serbest radikalleri nötralize ederek hücrelere zarar vermelerini engeller.

Hurma çayı, vücutta iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir, bu da kan dolaşımını iyileştirir.

Hurmanın içerdiği potasyum ve magnezyum, kan basıncını düzenlemeye destek olur.