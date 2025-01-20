Şaban ayı ne zaman başlayacak? 2025 Şaban ayı tarihleri

Yağmur Dinç

Recep ayı ile Üç Aylar'ı karşılayan Müslümanlar, ibadetlerini yerine getirmeye devam ediyor.

Recep'in ardından ise Şaban ayı geliyor...

Berat Kandili'nin de idrak edildiği Şaban ayı bu sene hangi gün başlayacak merak konusu oldu.

Recep ayını uğurlayacak olan Müslümanlar, Şaban'ı karşılamak adına takvimi kontrol ediyor.

Peki, 2025 Şaban ayı ne zaman başlayacak? İşte tarihi...

ŞABAN AYI NE ZAMAN 2025

Recep, 30 Ocak 2025 Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece sona erecek. 31 Ocak 2025 Cuma günü ise Şaban ayı başlayacak.

ŞABAN AYI FAZİLETLERİ

Peygamber Efendimiz (sav), Şaban ayında diğer aylara göre daha fazla oruç tutar ve ibadet ederdi. Bu konuda Hz. Aişe (ra) şöyle buyurmuştur:

“Resûlullah, Şaban ayında tuttuğu kadar hiçbir ayda oruç tutmazdı. Şaban ayının tamamını oruçlu geçirirdi.” (Buhari, Savm, 52; Müslim, Sıyâm, 175)

Şaban ayında insanların bir yıllık amelleri Allah’a arz edilir. Bu nedenle Peygamber Efendimiz (sav), o ayda daha çok ibadet ederdi. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur:

“Şaban, Receb ile Ramazan arasında insanların kendisinden gaflet ettiği bir aydır. O, amellerin âlemlerin Rabbine yükseltildiği bir aydır. Ben de amelimin oruçlu olduğum halde yükseltilmesini severim.” (Nesai, Sıyâm, 70)

Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Gecesi, İslam aleminde en faziletli gecelerden biri olarak kabul edilir. Bu gece, Allah’ın affının, rahmetinin ve mağfiretinin tecelli ettiği bir gecedir.