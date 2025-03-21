Şaban'ın aşkıydı; Bekçiler Kralı'nın Zehra'sı bakın şimdi ne halde...

Yağmur Uçar

Türk komedi filmi deyince akla gelen yapımlardan "Bekçiler Kralı", başrollerinde Kemal Sunal, Reha Yurdakul, Hakkı Kıvanç gibi isimleri buluşturuyor.

Film, dürüst ve cesur bir bekçi olan Şabanın, mahallesindeki adaletsizliklere karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Aynı zamanda Şaban'ın gönül işlerini de yansıtan film, Zehra karakteriyle dikkat çekiyor.

İŞTE SON HALİ

Bekçiler Kralı'nın Zehra'sını ise ünlü artist Semra Türel canlandırıyor.

Şarkıcı olarak da tanınan Türel, şimdilerde 64 yaşında.

Bekçiler Kralı ile gündem olan ünlü oyuncunun son hali ise hala beğeni topluyor.