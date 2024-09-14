Sabit telefonlarda numaraların başında harf olmasının nedeni bakın neymiş... Teknoloji tam anlamıyla gelişmediği zamanlarda bile telefonlarda bulunan sayıların başların harfler yer alıyordu. Bunun hangi amaçla yapıldığı ise çoğu kişi tarafından merak edilen detaylardandı. Bakın o zamanlarda bile sayıların başına harf olmasının nedeni neymiş...

Haber Merkezi

Telefonların hayatımıza dahil olmaya başladığı andan itibaren ilk öğrenilen şeylerden biri de telefon numalarımızdı.

1960- 70'li yıllarda yeni yeni her eve dahil olmaya başlayan telefonlarda unutulmayan ayrıntılardan biri de sayıların başında yer alan harflerdi.

Çevirmeli telefonlar olmasına rağmen bu harflerin bulunma amacının ne olduğu şimdilerde düşünüldüğünde bile bir soru işareti olarak kalır.

Şimdilerde sadece sayılardan oluşmasına rağmen o zamanda harflerinde yer alması bakın neyi temsil ediyordu.

BÜYÜK HARFLER YER ALIYORDU

1930 yıllarında başlayan sisteme göre her sayının başında 3 harf her alıyordu. Bu harfler telefon numarasının ilk iki hanesine denk geliyordu. Yani o harfler kurulan sistemde yaşadığımız şehrin bölgesini temsil ediyordu.

Örnek olarak, İsranbul’daki Beyoğlu semti için, telefon numaralarının başına “B” harfi eklenirdi. Bu harfler sayesinde telefon operatörleri, abonelerin bulunduğu semti daha kolay tanıyordu.

Ancak sistem 1960 yıllara gelindiğinde bir değişim geçirdi. Telefon hatlarında artış yaşandıkça aynı oranda numaralarda giderek karmaşıklaşmaya başladığından numaralar tamamen sayısal mantıkla yapılmaya başlandı ve şimdilerde de telefon numaraları sayısal olarak işleniyor.