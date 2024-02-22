Saçlarına süt süren, daha da kuaföre gitmiyor! Etkisi bir ömür...

Saçlarınızın parlamasını, kepeklenmemesini ve dolgun görünmesini istiyorsanız, bakım yapmayı ihmal etmemelisiniz.
Kullandığınız ürünler işe yaramıyorsa, doğal bir önerimiz var.
Saça düzenli olarak süt sürmek, baştan aşağı onarım sağlayabilir.
Sütün saça faydalarını ilk kez duyacaksanız, detaylar haberimizde...
İşte sütün saç bakımında kullanımı ve etkileri!
Saçlara süt bakımı
1 çay bardağı süt, saç bakımınız için yeterli olacaktır.
Diplerinden başlayarak uçlarına kadar sütü sürün.
Süt, içerdiği protein, yağ ve kalsiyum gibi besin maddeleriyle cilde ve saça nem sağlayabilir.
Süt, saç derisine uygulandığında, kafa derisini yatıştırabilir ve bazı durumlarda kaşıntıyı veya tahrişi hafifletebilir.
Süt bakımı saçlarınızı daha pürüzsüz aynı zamanda dolgun gösterecektir.