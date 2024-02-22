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Saçlarına süt süren, daha da kuaföre gitmiyor! Etkisi bir ömür...

Saçlarına süt süren, daha da kuaföre gitmiyor! Etkisi bir ömür... Saç bakımında doğallıktan yana iseniz, doğru yerdesiniz! Protein deposu olan süt, işinizi görecek. Saçlara süt sürmek mucizelere etki edecek.