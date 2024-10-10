Sadece iki malzeme ile kendi parfümünüzü yapın! İşte adım adım yapmanız gerekenler

Hüseyin Topuz

Kendi parfümünüzü hazırlamak, kişisel bakımın en yaratıcı ve tatmin edici yollarından biridir.

Mağazalardan satın aldığımız parfümler genellikle pahalı olabilir ve içerdikleri kimyasallar cildimize zarar verebilir.

Ancak, sadece iki basit malzeme kullanarak evde kendi doğal parfümünüzü yapmak hem bütçenize dost hem de sağlığınız için daha güvenlidir.

Ayrıca, kendi parfümünüzü yaparken tamamen size özgü, benzersiz bir koku yaratma fırsatına sahip olursunuz.

Sadece iki malzemeyle kendi parfümünüzü hazırlamak oldukça basit. İşte adım adım yapmanız gerekenler...

Gerekli malzemeler

Uçucu Yağ: Seçtiğiniz bir uçucu yağı kullanabilirsiniz. Lavanta, gül, vanilya, nane gibi çeşitli kokular arasından tercihinizi yapabilirsiniz.

Taşıyıcı Yağ: Kokuyu cildinizde yaymak için hafif bir taşıyıcı yağ kullanın. Jojoba yağı, badem yağı veya hindistancevizi yağı bu iş için idealdir.

Yapılışı

Karışımı Hazırlayın: Küçük bir şişeye 10 damla uçucu yağ ekleyin.

Taşıyıcı Yağı Ekleyin: Uçucu yağın üzerine 1 çorba kaşığı taşıyıcı yağ ekleyin.

Karıştırın ve Bekleyin: Şişeyi iyice çalkalayarak yağları karıştırın. Daha yoğun bir koku elde etmek için karışımı birkaç gün bekletin.

Ve işte bu kadar! Kendi özel kokunuzu hazırladınız. Bu parfümü bileğinize, boynunuza veya istediğiniz herhangi bir yere uygulayabilirsiniz.