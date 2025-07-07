Sadece orda yaşayanlar biliyor: İşte Antalyalıların sır gibi sakladığı 7 plaj

Türkiye’nin turizm başkenti Antalya, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayarak yaz sezonunun en gözde destinasyonlarından biri olmayı sürdürüyor.

Ancak bu popülerliğin gölgesinde, haritalarda bile zor bulunabilen, sakin ve bakir kalan özel koylar ve plajlar yer alıyor.

Doğaseverler, kalabalıktan uzak, huzur dolu bir tatil hayali kurarken bu saklı cennetler dikkat çekiyor.

Antalya’nın göz kamaştıran kıyılarında, genellikle turistik işletmelerin yoğunlukta olduğu popüler plajların yanı sıra, yerel halkın bile bazen ancak kulaktan kulağa ulaşabildiği özel koylar bulunuyor.

Bu bölgeler, el değmemiş doğası, berrak denizi ve sakin atmosferiyle görenleri büyülüyor.

1- Kaputaş Koyu

Kaş ve Kalkan arasında yer alan bu koy, turistik kalabalıktan uzak, maviyle yeşilin buluştuğu saklı bir cennet. Merdivenlerle inilen plaj, berrak deniziyle yüzme tutkunlarının favorisi.

2- Akvaryum Koyu

Alanya’nın batısında yer alan Akvaryum Koyu, adını denizin içindeki rengarenk balıklardan alıyor. Sessiz ve doğal yapısıyla huzurlu bir gün geçirmek isteyenlerin adresi.

3- Pıtırak Koyu

Demre’de gizlenmiş, küçük ve sakin bir plaj. Çevresindeki kayalıklar ve orman dokusuyla doğa severlere hitap ediyor.

4- Sazak Koyu

Kumluca’ya bağlı, turistik tesislerin olmadığı bakir bir koy. Sadece teknelerle ulaşılabilen plaj, doğa ve denizle baş başa kalmak isteyenler için ideal.

5- Suluada Plajı

Adeta Akdeniz’in Maldivleri olarak anılan Suluada, bembeyaz kumsalı ve turkuaz deniziyle Antalya’nın gizli harikalarından.

6- Yazır Koyu

Kaş’a yakın, sakin ve geniş kumsalıyla dikkat çekiyor. Kamp yapmak isteyenler için de uygun bir nokta.

7- Büyük Çakıllı Plajı

Kemer civarında yer alan, az bilinen ancak doğal güzelliğiyle öne çıkan küçük bir plaj. Kalabalıktan uzak, sessiz bir kaçamak arayanlara önerilir.