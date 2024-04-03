Sadece su istiyor! Bu tohumu eken, para içinde yüzüyor... Safran, dünyanın en değerli baharatlarından biri olarak kabul edilmekte ve kilogramı binlerce TL'ye satılabilmektedir. Ülkemizde yetişmeye verimli safran bitkisinin tohumunu bulup eken çiftçiler, hasat sonrasında yüksek gelir elde etme imkanına sahip oluyor.

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Safran, dünyanın en değerli baharatlarından biri olarak kabul edilmektedir. Kilogram fiyatı altın fiyatına yakın olan safran, kilosu 10 bin TL'ye kadar satılabilmektedir. Bu nedenle safran yetiştiriciliği, çiftçiler için oldukça cazip bir gelir kaynağı haline gelmiştir.

Safran, soğan benzeri yumrularından yetiştirilen bir bitkidir. Bu yumruların tohumları, safran yetiştirmek için kullanılabilir.

Tohumlar internet üzerinden veya baharatçılardan kolaylıkla temin edilebilir.

Safran yetiştiriciliği

Safran soğanları genellikle yaz sonunda, genellikle Ağustos veya Eylül ayında dikilir. Her soğan yaklaşık 10-15 cm derinliğe ve 10-15 cm aralıklı çukurlara dikilir.

Safran soğanlarını ekledikten sonra, düzenli olarak sulamak ve toprağı nemli tutmak önemlidir.

Safran bitkisi sonbaharda çiçeklenmeye başlar. Çiçekler açtığında, safran iplikleri (stigmalar) ortaya çıkar. Toplanan safran iplikleri kurutularak baharat elde edilir.