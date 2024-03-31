Sadece Türkiye’de yetişiyor! Bin derde deva olan o bitkiyi tüketen pişman olmuyor… Doğada sağlığımız için yararlı olan birçok bitki türü bulunuyor. Sağlığımız için yararlı birçok tür arasından öyle bir tanesi var ki sadece Türkiye’de yetişiyor bin bir faydasıyla sağlığımıza sağlık katıyor. İşte, dünyanın peşinde olduğu o şifalı bitki…

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Sağlığımız için doğada yetişen otlar çeşitli faydalar sağlayarak hastalıkları bertaraf etmede etkili oluyor. Çeşitli türleri ile adeta şifa deposu olan otlar doğru tüketildiğinde birçok hastalığı iyileştirmede oldukça etkili oluyor.

Doğanın şifasıyla ilaçları rafa kaldırarak birçok hastalığı iyileştirmede etkili olan otlar doğru ve düzenli kullanıldığında mucizeler yaratıyor.

Doğanın bu eşsiz mucizelerinden bir tanesi olan ve sadece Türkiye’de yetişen Tuzcul andız otu sağlığınız için tam bir şifa deposu oluyor.

İç Anadolu bölgesinde Temmuz- Eylül ayları arasında yetişen Tuzcul andız otu nemli ve tuzlu alanlarda yaşar. Tuzcul andız otu (Inula aucherana), papatyagiller familyasına ait bir bitkidir. Geleneksel tıpta anti-inflamatuar, antioksidan, antiseptik ve antimikrobiyal etkileri için kullanılır.

Tuzcul andız otunun faydaları…

Tuzcul andız otunun tanenleri arasında gallik asit ve kateşin bulunur. Bu sayede vücutta mikropları öldürürken aynı zamanda birçok hastalığın kaynağı olan iltihaplara karşı da etkili bir savaş yürütmeyi sağlar.

Anti-inflamatuar etkisiyle İltihaplanmayı ve ağrıyı azaltır. İçeriğinde bulunan antioksidalar hücreleri oksidatif hasardan korur. Sindirimi kolaylaştırır, kabızlığı ve şişkinliği giderir.

Tuzcul otu, solunum sistemi hastalıkları olan öksürük ve bronşite iyi gelir. Böbrek ve idrar yolu hastalıklarına iyi gelir. Romatizmal ağrılara ve iltihaplanmalara iyi gelir. Cilt hastalıklarına ve yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

Ayrıca, iltihaplanmayı ve ağrıyı azaltır. Bakteri, virüs ve mantarlara karşı savaşır.

Tuzcul otu nasıl tüketilir?

Tuzcul andız otu kurutulup çay olarak tüketilebilir.

Taze yaprakları salatalara eklenebilir.

Bitkinin özütü veya yağı da kullanılabilir.