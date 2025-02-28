Sadece üstün zekalılar başarabiliyor! Resimdeki polisi 5 saniyede bulun

Haber Merkezi

Optik illüzyonlar, beynimizi ve gözlerimizi sınayan eğlenceli zeka testlerinden biridir.

Şimdi karşınızda, sadece en dikkatli gözlerin çözebileceği zorlu bir meydan okuma var.

Bu optik illüzyonda, karmaşık detaylar gözlerinizi yanıltacak ve beyniniz farklı desenleri algılamakta zorlanacak.

Görsel algınız ne kadar keskin? Odaklanın, süreyi başlatın ve polis memurunu bulun!

Resimde 3 çocuğun okul çıkışındaki telaşı görülüyor.

Ancak asıl olay arka planda yatıyor: Bir polis memuru resmin içine ustaca gizlenmiş.

Onu bulmak için sadece 5 saniyeniz var. Odak noktanızı çocuklardan uzaklaştırın ve arka planı daha dikkatli inceleyin.

Bulamayanlar için cevabı aşağıda verdik: