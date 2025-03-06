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Sağlık Bakanlığı 121. Dönem DHY kura sonuçları açıklandı mı? 121. Dönem DHY kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı 121. Dönem DHY kura sonuçları açıklandı mı? 121. Dönem DHY kura sonuçları nasıl öğrenilir? Sağlık Bakanlığı DHY 121. Dönem kura çekimi için tercih başvurularının tamamlanmış ve kura çekimi yapılmıştı. Başvuru yapan binlerce aday DHY 121. Dönem kura sonuçları ve atama isim listesi hakkında araştırmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 121. Dönem DHY kura sonuçları açıklandı mı? 121. Dönem DHY kura sonuçları nasıl öğrenilir?