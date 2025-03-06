Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 121. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kura çekimi tamamlandı.
5 Mart 2025 Çarşamba günü noter huzurunda yapılan kura çekimiyle, tıp fakültesi mezunları, uzman doktorlar ve yan dal uzmanları için yeni görev yerleri belirlendi.
Binlerce doktorun heyecanla beklediği atama sonuçları, belirlenen takvim doğrultusunda açıklandı. 27 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında alınan tercih başvurularının ardından yapılan kura çekimi, doktorların hangi hastane ve sağlık kurumlarında görev yapacağını kesinleştirdi.
Peki, Sağlık Bakanlığı 121. Dönem DHY kura sonuçları açıklandı mı? 121. Dönem DHY kura sonuçları nasıl öğrenilir?
DHY 121. DÖNEM KURA SOBUÇLARI AÇIKLANDI MI, SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?
Sağlık Bakanlığı tarafından 121. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekimi 5 Mart 2025 Çarşamba günü saat 10:30’da başladı. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde yapılan kura çekimi noter huzurunda tamamlandı.
Kura sonuçları ve sonuçlara ilişkin noter onaylı belgeler Genel Müdürlüğün internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edildi.
Sağlık Bakanlığı atama kurası sonuçları ve isim listesini merak eden adaylar, 'yhgm.saglik.gov.tr' üzerinden yayınlanan listeye erişim sağlayabilir.