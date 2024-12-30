Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi: Sağlık Bakanlığı 120. Dönem DHY kurası ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 120. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası için tercih başvuruları 2 Aralı 2024 tarihinde sona ermişti.
Sağlık Bakanlığı 120. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası noter huzurunda yapılacak. Başvuru yapan binlerce adayın yerini belirleyecek olan kura çekiminin saati ve sonuçları gündemin nabzını tutuyor.
Binlerce kişi tarafından araştırmaların hız kazandığı DHY kura sonuçları için takvim belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı DHY kurası ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
120. DÖNEM DHY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sağlık Bakanlığı tarafından 120. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekimi 29 Aralık 2024 Pazartesi saat 10:30’da başlayacak. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde yapılacak kura çekimi noter huzurunda tamamlanacak.