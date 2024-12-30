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Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi: Sağlık Bakanlığı 120. Dönem DHY kurası ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi: Sağlık Bakanlığı 120. Dönem DHY kurası ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sağlık Bakanlığı DHY kura çekim saati ve sonuç ekranı, başvurularını gerçekleştiren adayların gündeminde yer alıyor. Tüm gözler Sağlık Bakanlığı DHY 120. dönem kura sonuçları ve nihai isim listesi, gerçekleştirilecek kura çekimine kilitlenmiş durumda. Peki, Sağlık Bakanlığı DHY kurası ne zaman, saat kaçta açıklanacak?