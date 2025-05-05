Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı: 81 ilin tümünde sistem değişiyor!

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı, aile hekimliği sisteminde köklü bir değişikliğe imza atıyor. 6 Mayıs 2025 itibarıyla başlayacak yeni uygulamayla birlikte, aile hekimine kayıtlı olduğu il ile ikamet ettiği il farklı olan vatandaşların kayıtları, yaşadıkları ile otomatik olarak taşınacak.

Bu önemli değişiklikle, milyonlarca kişiyi ilgilendiren aile hekimliği sistemi daha etkin ve erişilebilir hale getiriliyor.

Sağlık Bakanlığı, bu adımın özellikle koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için atıldığını vurguluyor. Söz konusu uygulamayla birlikte aşılama, periyodik muayene, anne-bebek takibi gibi temel sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşacak.

KAYITLAR OTOMATIİK DEĞİŞECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte, aile hekimi seçimini ikamet edilen şehirde yapmayan vatandaşların, artık bulunduğu ilde hizmet alması sağlanacak.

Yarın itibariyle hayata geçirilecek olan sistemde, ikamet ettiği şehir dışında bir aile hekimine kayıtlı olan, ancak son 1 yılda bu hekimin görev yaptığı ilde hiçbir sağlık hizmeti almamış vatandaşların kayıtları otomatik olarak ikamet ettikleri şehre alınacak.

Bu süreçte vatandaşlar, yeni adreslerine en yakın uygun aile hekimine yönlendirilecek. Atamaları ise ilgili İl Sağlık Müdürlükleri gerçekleştirecek.

GERİ DÖNME HAKLARI OLACAK

Uygulama kapsamında yapılan kayıt değişikliği sonrası, vatandaşlara bir ay içinde eski aile hekimine geri dönme hakkı da tanınacak.

Geri dönüş işlemi ise, e-Nabız veya e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Böylece sistemde esneklik sağlanarak kişisel tercihlere saygı gösterilecek.

Söz konusu sistemin yalnızca farklı iller arasındaki kayıt farklılıklarını kapsadığı belirtilirken aynı il içerisinde farklı ilçelerde bulunan vatandaşlar bu düzenlemeden etkilenmeyeceği vurgulandı.