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Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacak! Kura çekiliş tarihi belli oldu..

Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacak! Kura çekiliş tarihi belli oldu.. Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvuru yapan adaylar için büyük sürpriz açıklandı.. 1-6 Kasın tarihleri arasında yapılan kura sonuçları ne zaman açıklanacak?