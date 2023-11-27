Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacak! Kura çekiliş tarihi belli oldu..

Sağlık Bakanlığı’nın merak edilen personel alımı kura çekimi ile ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Temizlik görevlisi pozisyonu için başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 1-6 Kasım 2023 tarihleri arasında alındı. İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura tarihi, vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. İşte, Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura tarihi ve detayları...
Kura çekimi ne zaman, hangi tarihte?
Heyecanla beklenen Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kuraları için tarih belli oldu. Kura çekilişi yarın (28 Kasım 2023 Salı) Ankara’da gerçekleştirilecek.
Hangi illere alım yapılacak?
Ardahan,
Bilecik,
Burdur,
Çanakkale,
Denizli,
Erzurum,
Gümüşhane,
Hakkari,
Hatay,
İstanbul,
Kars,
Kastamonu,
Kırklareli,
Kilis,
Kütahya,
Malatya,
Mardin,
Muğla,
Sakarya,
Samsun,
Sinop,
Sivas
Kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilecek?
Sağlık Bakanlığı, kura sonuçlarının nereden sorgulanabileceği veya kuranın izlenip izlenmeyeceği hakkında herhangi bi açıklamada bulunmadı.