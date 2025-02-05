Sağlık Bakanlığı uyardı: Kızılcık Şerbet’inin o sahnesi bakanlık radarına yakalandı

Haber Merkezi

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti reyting rekorları kıramaya devam ederken bu kez Sağlık Bakanlığı radarına yakalandı.

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Ahmet Mümtaz Taylan gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi zaman zaman RTÜK’ten çeşitli uyarılara konu oluyordu.

Ancak dizinin son yayınlanan bölümünde yer alan o sahne Sağlık Bakanlığı tarafından uyarıya neden oldu.

O SAHNE İÇİN UYARI!

Geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümünde, Ünal ailesinin evine giren bir köpek doğum yaptıktan sonra Nilay, köpekleri saklamaya karar verir. Ancak, Pembe köpekleri gördüğünde hastalık bulaşacağına dair endişesini dile getirmesi üzerine Meryem’in, “Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz” demesi üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

Yayınlanan sahnenin ardından Sağlık Bakanlığı, dizideki bu ifadenin doğru olmadığını belirten bir açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklama:

“Bir televizyon kanalında yayınlanan dizide “Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz.” şeklinde ifade edilen bilgi doğru değildir!

Kuduz, köpeklerden insanlara bulaşan en önemli hastalıktır. Kuduz bir köpeğin ısırığı, tırmalaması ya da salyasının açık yaraya teması sonrası kuduz insanlara bulaşabilir.

Köpeklerin ısırık ve tırmalamaları çeşitli enfeksiyonlara sebep olabilir; köpek salyası, dışkısı ve idrarı, bazı diğer hastalık etkenlerini insanlara bulaştırabilir.

Köpekler, insanlarda kala-azar hastalığına sebep olan parazitin rezervuarı olabilir. Hasta hayvanlardan beslenirken paraziti alan tatarcık sinekleri hastalığı insanlara bulaştırır.

Köpeklerin dışkısı ile insanlara kist hidatik hastalığı bulaşabilir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” ifadeleri kullanıldı.