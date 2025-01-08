Sağlık ocakları ne zaman açılıyor? Sağlık ocakları 9-10 Ocak'ta açık mı?

Hüseyin Topuz

Sağlık ocağında muayene olmak isteyen vatandaşların merak ettiği konular arasında sağlık ocağı çalışma saatleri yer alıyor.

Türkiye genelinde aile hekimleri, çalışma koşulları ve özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle 5 günlük bir greve başladı.

Aile Hekimleri, Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin iptali talebiyle başlattıkları iş bırakma eylemlerine devam ediyor.

Aile hekimlerinin grevde olmasından dolayı sağlık ocaklarının ne zaman açılacağı merak ediliyor.

Peki, sağlık ocakları ne zaman açılıyor? İşte yanıtı...

Normal şartlarda yurt genelinde sağlık ocakları 08:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Aile Sağlık Merkezleri’nde (ASM) çalışan aile hekimleri, birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında 6-10 Ocak tarihleri arasında iş bırakma eylemi gerçekleştirecek.

Bu sebeple Aile Sağlık Merkezleri’nde (ASM) çalışan aile hekimleri 13 Ocak Pazartesi itibariyle iş başı yapacak.