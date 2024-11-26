Sağlık ocaklarında yeni dönem! O raporlar artık ücretsiz alınamayacak…

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Aile hekimlerine yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ayrıntıları belli oldu. Yeni düzenlemeyle birlikte bundan sonra ücretle alınabilecek.

Söz konusu düzenleme tüm aile hekimlerinde geçerli olacak. Ücretli rapor uygulamasının yanında katkı payı hakkında da düzenlemeler geliyor.

Katkı payı konusunda yapılacak düzenlemeye göre ise aile hekimine gidenlerden daha az katılım payı alınacak ve aile hekimi tarafından sevk edilen hastalardan alınan katılım payları yarı yarıya indirilebilecek.

O RAPORLAR ÜCRETLİ OLUYOR!

AA’nın aktardığına göre AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta aile hekimlerinden bazı raporların ücretsiz alınmaya devam edileceğini ancak ‘ehliyet raporu’ gibi raporların ücretlendirileceğinin altını çizdi.

Raporların ücretlendirilmesi hakkında açıklama yapan Usta, "Aile hekimlerimizin verilen bir kısım raporlarının ücretsiz değil, ücretli hale getirilmesiyle aile hekimlerimizin bütçelerine ciddi bir katkı sağlanacağını düşünüyoruz. İkinci ve üçüncü basamak, sağlık hizmetlerindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla aile hekimlerimizden sevk ile katkı paylarının düşürülmesini sağlayacak bir düzenleme getiriyoruz.” ifadelerini kullandı.