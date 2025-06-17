Sağlık raporu ücretleri ne kadar oldu? 2025 Aile Hekimlikleri sağlık raporu ücretleri

Haber Merkezi

Aile Hekimliklerinden alınan sağlık raporlarında yeni dönem başladı. Yeni dönem kapsamında Aile Hekimlikleri üzerinden ücretsiz olarak alınan sağlık raporları için artık ücretlendirme yapılacak.

Sağlık raporu düzenlemesine göre Aile hekimliği birimlerinde düzenlenen aşağıdaki özel amaçlı raporların sürecinin tamamlanması ve kullanılabilmesi için ödeme yapılması gerekecek.

Aile hekimliği birimlerinde yapılan rapora esas muayene işlemleri ise ücretsiz olacak. Peki, Sağlık raporu ücretli mi oldu? İsteğe bağlı dağlık raporu ücretleri ne kadar oldu?

SAĞLIK RAPORU ÜCRETLİ Mİ OLDU?

Genel muayene kapsamında düzenlenen zorunlu sağlık raporları ücretsiz olarak verilmeye devam edecek. Ancak, ehliyet başvurusu, sporcu lisansı, işe giriş ve silah ruhsatı gibi özel amaçlı raporlar için ücret alınacak.

Sağlık Bakanlığı’nın “Ek-2 Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi”ne göre bazı güncel rapor ücretleri şu şekilde açıklandı:

Tek Hekim Sağlık Raporu - 300 TL

Tek hekim Sağlık Raporu (Aile hekimliği) - 250 TL

Sağlık Kurulu Raporu - 1250 TL

Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu - 1500 TL

Sürücü Raporları Tek Branş - 300 TL

Sürücü Raporları iki Branş - 450 TL

Sürücü Raporları Sağlık Kurulu - 750 TL

Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf I - 5250 TL

Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf II - 3750 TL

Dalgıç/Denizaltıcı Sınıfı raporu ( Sivil Vatandaş) - 3750 TL

Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi - 300 TL