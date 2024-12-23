Şahan Gökbakar'dan Volkan Demirel'e destek! Sosyal medyadan paylaşım yaptı...

Hüseyin Topuz

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının son maçında Trabzonspor, sahasında Bodrum FK'yı ağırladı.

Şenol Güneş maç öncesi ve maç sonunda Volkan Demirel'in elini sıkmak istedi ancak karşılık alamadı.

Volkan Demirel ile Şenol Güneş, aralarında yaşanan el sıkmama olayı sosyal medyada gündeme oturdu.

Volkan Demirel, 6 Şubat depreminden sonra Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta çalışırken 3 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamalar nedeniyle maç öncesi Güneş'in uzattığı eli ve selamını almadı.

Şenol Güneş, 2023 yılında düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı;

"Soruyorum size Hatayspor ile Gaziantep ligde var mı, yok mu? Var görünüyor! Açıklaması var mı, duydunuz mu? İdman yapıyorlar ama nerede yaptıklarını ben biliyorum, siz biliyor musunuz? Riva'da yapıyorlar. Geçen sene de yaparlardı, bunu söylemekten neden rahatsız oluyorsunuz?"

Dün oynanan Trabzonspor - Bodrumspor FK maçında yaşanan el sıkmama olayı sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar yaşanan bu gelişme sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Volkan Demirel'e destek verdi.

Şahan Gökbakar yaptığı paylaşımda "Volkan Demirel'in verdiği tepki sonuna kadar haklıdır." ifadelerine yer verdi.