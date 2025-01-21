Şahin gözlüler bile bulamıyor! Farklı emojiyi bulmak için sadece 5 saniyeniz var...

Hüseyin Topuz

Yeni bir resimli bulmaca ile sizlerleyiz. Bu resimli bulmacamızda yapmanız gereken tek şey farklı olan emojiyi bulmak.

Sadece çok dikkatli bakan kişiler farklı emojiyi saniyeler içerisinde bulabiliyor.

Resimde bulunan aynı emojiler arasında bir tane farklı emoji yer alıyor.

Peki, siz bu resime bakınca farklı olan emojiyi bulabilecek kadar dikkatli misiniz?

Hadi hemen dikkatinizi test edin...

İşte o görsel;

Resimde çok sayıda aynı emojiden bulunuyor. Ancak aralarındaki bir emoji diğerlerinden farklı.

Görsel zekanızı ve bilişsel yeteneklerinizi geliştirebileceğiniz bu tür bulmacalarda IQ seviyenizi ölçebilirsiniz.

Peki siz farklı olan emojiyi görebildiniz mi? Biraz daha dikkatli bakın.

Son saniyeler...

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Süre bitti...

İşte resimdeki farklı emojinin bulunduğu yer;