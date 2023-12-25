Sahte içki şişeden nasıl anlaşılır? Bu yöntemle 1 dakikada... Yılbaşı arifesinde sahte içki operasyonları sürerken vatandaşlar da satın aldıkları şişelerin orijinalliğini kontrol etmek istiyor. Peki, sahte alkol nasıl anlaşılır? İşte şişesinden anlamak için böyle sorgulayın...

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Özel günler öncesinde sahte içki üreticileri harekete geçiyor.

Yurdun dört bir yanında operasyonlar devam ederken, ele geçirilen merdiven altı alkoller imha ediliyor.

Şişeleri orijinalleri ile birebir olan sahte içkiler vatandaşın sağlığını tehlikeye atıyor. Bu kapsamda satın alan herkesin kafasında soru işaretleri oluşuyor.

Alınan alkolü kontrol etmek için seçenekler mevcut. Peki, sahte içki nasıl anlaşılır? Şişede bakmanız gereken detaylar haberimizde...

Etiket detayları

Sahte alkoller genellikle düşük kaliteli baskı ve etiketlere sahiptir. Dikkatlice kontrol edin ve yazım hataları, düzensiz baskı veya solmuş renkler gibi belirgin kusurlara bakın.

Fiyat

Eğer normalde yüksek fiyatlı bir markayı çok düşük bir fiyatla satan bir satıcıyla karşılaşıyorsanız, bu durum şüphe uyandırıcı olabilir.

Kapak ve mühür

Orjinal şişeler genellikle sağlam kapaklar ve mühürlerle kapatılır. Eğer kapak gevşek, çatlak ya da hasar görmüş görünüyorsa, bu durum şüpheli olabilir.

Sıvı rengi

Sahte içkiler genellikle beklenen renk ve berraklıkta olmayabilir. Eğer içki bulanıksa ya da beklenen renkten farklı bir renkteyse, şüpheli olabilir.

Koku ve tat

Gerçek alkollerin karakteristik bir kokusu ve tadı vardır. Eğer içki anormal bir koku ya da tadı varsa, sahte olabilir. Ancak, bu yöntem her zaman güvenilir değildir.

Satış yeri

Güvenilir mağazalardan, lisanslı içki satıcılarından alışveriş yapmak, sahte alkollerle karşılaşma olasılığını azaltabilir. Güvenilir ve bilinen markaları tercih etmek de önemlidir.

Bandrol sorgulama

Gelir İdaresi Başkanlığının geliştirdiği Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (BÜİS) mobil uygulaması ile tüketiciler aldıkları tütün mamullerini ve alkollü içki ürünlerini üzerlerinde yer alan bandrolden kontrol edebiliyor.

Android ve IOS tabanlı akıllı telefonlarla çalışabilen uygulama, ürün bilgilerini ücretsiz olarak tüketiciye ulaştırıyor.