Sahte içki şişeden nasıl anlaşılır? Bu yöntemle 1 dakikada...

Özel günler öncesinde sahte içki üreticileri harekete geçiyor.
Yurdun dört bir yanında operasyonlar devam ederken, ele geçirilen merdiven altı alkoller imha ediliyor.
Şişeleri orijinalleri ile birebir olan sahte içkiler vatandaşın sağlığını tehlikeye atıyor. Bu kapsamda satın alan herkesin kafasında soru işaretleri oluşuyor.
Alınan alkolü kontrol etmek için seçenekler mevcut. Peki, sahte içki nasıl anlaşılır? Şişede bakmanız gereken detaylar haberimizde...
Etiket detayları
Sahte alkoller genellikle düşük kaliteli baskı ve etiketlere sahiptir. Dikkatlice kontrol edin ve yazım hataları, düzensiz baskı veya solmuş renkler gibi belirgin kusurlara bakın.
Fiyat
Eğer normalde yüksek fiyatlı bir markayı çok düşük bir fiyatla satan bir satıcıyla karşılaşıyorsanız, bu durum şüphe uyandırıcı olabilir.
Kapak ve mühür
Orjinal şişeler genellikle sağlam kapaklar ve mühürlerle kapatılır. Eğer kapak gevşek, çatlak ya da hasar görmüş görünüyorsa, bu durum şüpheli olabilir.
Sıvı rengi
Sahte içkiler genellikle beklenen renk ve berraklıkta olmayabilir. Eğer içki bulanıksa ya da beklenen renkten farklı bir renkteyse, şüpheli olabilir.
Koku ve tat
Gerçek alkollerin karakteristik bir kokusu ve tadı vardır. Eğer içki anormal bir koku ya da tadı varsa, sahte olabilir. Ancak, bu yöntem her zaman güvenilir değildir.
Satış yeri
Güvenilir mağazalardan, lisanslı içki satıcılarından alışveriş yapmak, sahte alkollerle karşılaşma olasılığını azaltabilir. Güvenilir ve bilinen markaları tercih etmek de önemlidir.
Bandrol sorgulama
Gelir İdaresi Başkanlığının geliştirdiği Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (BÜİS) mobil uygulaması ile tüketiciler aldıkları tütün mamullerini ve alkollü içki ürünlerini üzerlerinde yer alan bandrolden kontrol edebiliyor.
Android ve IOS tabanlı akıllı telefonlarla çalışabilen uygulama, ürün bilgilerini ücretsiz olarak tüketiciye ulaştırıyor.